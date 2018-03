L'ats pourrait à l'avenir se subdiviser en deux entités afin de continuer à remplir son mandat de service public. L'une d'elles rassemblerait les journalistes de l'agence et toucherait des subventions de l'Etat, alors que l'autre regrouperait les activités purement commerciales.

«C'est une idée, une piste envisagée par le conseil d'administration» de l'ats et son directeur Markus Schwab, précise Iso Rechsteiner, conseiller en communication mandaté par les actionnaires. Cette proposition n'est toutefois pas du tout liée à la restructuration en cours et aux mesures touchant le personnel, ajoute-t-il, confirmant des informations parues jeudi dans «Le Temps».

M. Rechsteiner ne peut pas donner davantage de détails sur ces deux entités à ce stade, par exemple sur la nature des activités dites purement commerciales. Le conseil d'administration de l'ats et son directeur débattront pour la première fois de cette proposition lors d'une réunion la semaine prochaine. «Si l'on estime que cette voie a un sens, il faudra l'approfondir» et définir un calendrier.

Un projet bien à part

De premiers résultats seraient, dans ce cas, attendus à l'automne, selon le conseiller en communication. Ce projet d'une ats qui chapeaute une entité dégageant du bénéfice et une autre se dédiant à des missions de service public ne serait pas non plus développé en parallèle à la restructuration actuelle, assure-t-il, mais clairement à part, une fois seulement celle-ci menée à terme.

Interrogé sur l'état des discussions avec le monde politique, M. Rechsteiner assure que ces dernières sont pour l'instant restées cantonnées aux subventions fédérales que pourrait toucher l'ats à l'avenir, sans inclure cette structure alternative de l'agence. Et de pointer le «consensus sur la mission de service public du service de base de l'ats» qui règne au sein du conseil d'administration. (ats/nxp)