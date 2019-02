Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une avalanche survenue mardi à 14h20 sur une piste balisée de Crans-Montana (VS). Mais d'autres victimes pourraient encore se trouver sous la neige, a annoncé la police cantonale devant les médias.

Les secours continuent de chercher d'éventuelles victimes, a précisé le commandant de la police, Christian Varone, devant la presse réunie à Crans-Montana. Des centaines de personnes sont engagées, dont des militaires présents sur le site pour préparer une course de Coupe du monde dame de ski alpin le week-end prochain.

L'avalanche s'est produite sur la piste Kandahar au lieu-dit Passage du Major, à 2500 mètres d'altitude, en contrebas du glacier de la Plaine Morte. La coulée mesurait plus de 800 mètres de long sur 100 m de large.

Danger modéré

Le danger d'avalanche était pourtant de niveau moyen mardi après-midi dans le secteur. Selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF), il était de 2 sur une échelle maximum de 5. «Rien n'est encore certain, mais il s'agit sans doute d'une avalanche de neige glissante» dite de reptation, a expliqué à Keystone-ATS Thomas Stucki, responsable du service d'alerte aux avalanches au SLF. Ce type de coulée n'est de loin pas inhabituel en ces jours de redoux, ajoute-t-il.

Et vu la quantité de neige en ce moment, ces avalanches pourraient être d'autant plus grosses. «La reptation est un mouvement lent du manteau neigeux vers l'aval qui se déclenche lorsqu'on a eu des fortes chutes de neige sur des versants un peu chauds. Cela se matérialise par des grandes fissures larges qui vont jusqu'au sol avec un manteau neigeux plissé», précise le nivologue Robert Bolognesi, interrogé sur les ondes de la RTS.

Dans l'émission «Forum», cet expert rappelle qu'il s'agit d'un événement exceptionnel, d'autant plus qu'à cette altitude, le redoux est très relatif. «Je ne pense pas que le risque ait été sous-évalué. Cette avalanche s'est déclenchée au-dessus de l'altitude habituelle des avalanches de reptation». A cette saison, la station de Crans-Montana prévoit systématiquement de fermer les remontées mécaniques de la Plaine-Morte dès 14h45 en cas de redoux.

Les accidents avec des victimes sur des pistes ouvertes et balisées sont «extrêmement rares», relève encore M. Stucki. Au cours des dix dernières années, il y a eu un seul accident de ce type avec un mort.

Des avalanches jour et nuit

Dans son bulletin d'avalanches pour la journée de mardi, le SLF écrivait qu'il fallait s'attendre à des avalanches de neige mouillée et de glissement, surtout sur des pentes très raides, peu fréquentées et ensoleillées. Pierre Huguenin, responsable de l'antenne du SLF à Sion, relève les conséquences du réchauffement de ces derniers jours : «actuellement, on a des fissures qui peuvent se déclencher en avalanches de glissement jour et nuit.» Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2 heures du matin, une «gueule de baleine» a d'ailleurs lâché et engendré une coulée sur le site d'étude du SLF dans la vallée de la Sionne, à Anzère. Le scientifique ne peut se prononcer précisément sur le cas de Crans-Montana: «Le SLF va mener une expertise dans le cadre de l'enquête judiciaire.»

(ats/Le Matin)