«Un moment à nous. Une aventure intérieure…» Voilà comment Claude-Alain Gailland qualifie l’étrange record que son frère cadet Samuel et lui établissent ce mardi sur le vélodrome du Centre mondial du cyclisme (CMC) d’Aigle (VD).

Les deux frères vont couvrir la distance maximale sur une durée de 24 heures «indoor» donc. Ils espèrent tenir une moyenne de 40km/h. C’est astronomique sur une durée aussi longue. S’ils y parviennent, ils auront parcouru 960 km soit 4’300 tours de piste.

De quoi donner le tournis à n’importe qui mais pas à eux et c’est précisément là que l’aventure devient intérieure mais d’une autre manière. Plus profonde. «Passées les 8 à 10 premières heures d’effort, je me sens en phase avec mon corps et bien dans ma bulle. Je me recentre et je me retrouve avec moi-même et en moi-même. C’est ça que j’aime et que je cherche d’autant que ces instants sont de plus en plus rares dans le monde moderne qui est le nôtre», explique l’ainé des Gailland. «Ces efforts au long cours vident la tête et défoulent», confie plus timidement Samuel, en éternel petit frère.

Une histoire de frères

Si tout se passe comme prévu, «et même si l’essentiel n’est pas là», demain mercredi à midi après 24heures d’effort en relais lui et son frère se seront offert non pas un mais pas moins de dix records du monde ! En effet, personne avant eux, ne s’était officiellement frotté à aucun record à deux sur piste d’après la World Ultra Cycling Association.

En 24 heures, ils les établiront donc les uns après les autres. La complicité de Samuel et Claude-Alain s’en trouvera renforcé. Vu sous un certain angle, c’est un peu là l’objectif réel de ce défi qui ne devient alors qu’un prétexte. Le goût de l’ultracyclisme a rapproché les deux frères voici cinq ans. «Gamin, vers 14 ans, la passion de la montagne s’était déjà installée en moi et j’amenais mon frère avec moi à la découverte. On pouvait partir du chalet familial de Versegères et monter au Mont Rogneux et rentrer dans la journée. Puis une fois adulte, on a chacun suivi notre trajectoire», se rappelle Claude-Alain qui est devenu un guide de montagne bien connu, ami de Mike Horn et de Jean Troillet et chef sécurité de l’Xtreme.

Quant à Samuel, il a mené une vie plus discrète de chef de projet dans le secteur de la construction. Tous deux sont devenu des pères de famille. Il se dégage de ces hommes aujourd’hui beaucoup de douceur et de gentillesse même si le tout est dissimulé sous une bonne couche de pudeur, assez typique des montagnards.

Pas un coup d’essai

Claude-Alain Gailland a déjà une sacrée expérience en matière d’ultracyclisme. En 2015, il avait par exemple traversé toutes les communes de son canton en 78 h soit 1200 km non-stop. Coup d’essai, coup de maître, le printemps dernier, lui et Samuel avait remporté presque malgré eux une manche de la coupe du monde d’ultracyclisme au Danemark.

Soit la bagatelle de 850 km, et 5200 m de dénivelé positif avalés en 36 heures. «Au bout d’un moment, les jambes font mal mais il y a alors un cap à franchir au-delà duquel on accède à un surplus d’énergie», explique la quadragénaire. « Mon mari a très peu de barrières mentales. Il suit ses envies et bien souvent les choses coulent ensuite de source», constate toujours étonnée son épouse Maria.

La simplicité toute valaisanne et l’authenticité de Claude-Alain Gailland ont en effet permis de rallier des marques aussi prestigieuse que Complexa et Scott dans l’aventure, laquelle reviendra au final à quelque 5000 francs dont 3000 rien que pour la location de la piste.

