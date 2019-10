Les filets sont tendus et le piège a été mis en place Dans ma Cour de justice privée, tu feras face à tout le mal que tu as apporté Je vais te juger, n'implore pas de pitié Tu ne seras pas laissé avec un seul souffle de vie, car la sentence pour toi est... la mort Je connais quelques trucs, donc ce ne sera pas rapide Bien et lentement, ainsi je peux te voir partir J'étancherai ma soif avec ton sang, je te ferai souffrir Agenouilles-toi devant le glas de la mort, hurles et... va en enfer!

Sa double vie d'avocat et de rocker lui va comme un gant: ancien juge neuchâtelois, Nicolas Marthe se marre dans la peau de Nick de Juge. Son pouls oscille sans schizophrénie entre la balance de la justice et une tête de mort, deux objets posés sur une table de son salon.

Pour son dernier clip, Nick le Juge a fait très fort: le rocker a mis à l'affiche Michael Madsen, chouchou du réalisateur Quentin Tarantino qui en a fait un des «Huits Salopards» et qui lui a épinglé l'étoile du shérif Hacket dans son dernier film «Once upon a time in Hollywood».

5' 39''

Dans son clip de 5 min et 39 sec, Nick le Juge n'interprète pas un second rôle: la vedette, c'est lui! Il a même poussé le bouchon assez loin dans son personnage d'enfant de coeur devenu mauvais garçon: il étrangle avec son chapelet le curé interprété par Michael Madsen!

«Ce prêtre n'est pas très catholique», explique Nicolas Marthe avec un clin d'oeil. Le scénario fait du curé un maquereau qui trafique de la drogue dans son confessional. Dans la chanson, Nick le Juge fait savoir au curé que si l'Eglise lui accorde son pardon, lui pas...

Tabous explosés

Les tabous qui le freinaient quand il était juge, Nicolas Marthe les a explosés. «C'est plus cool maintenant!», glisse l'avocat, au retour d'une plaidoirie. En 2008, le Grand Conseil ne l’avait pas reconduit dans sa fonction de président de tribunal, le côté rebelle du rocker étant jugé «en inadéquation» avec sa fonction.

Paroles de Nicolas Marthe, musique arrangée, jouée, enregistrée, produite et mixée par Erdal Kizilçay, qui a collaboré avec David Bowie, Iggy Pop, Queen et Jacques Dutronc. Tal Bergman à la batterie, qui a joué avec Billy Idol et Rod Stewart, et Mitch Gasser à la guitare solo, dans une réalisation vidéo de Ian Fischer et Gev Miron: c'est du lourd, «made in Los Angeles». À découvrir ici.

Vincent Donzé