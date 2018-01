Accusé de viols par deux Françaises depuis fin octobre dernier, puis pointé du doigt par d'anciennes élèves genevoises, Tariq Ramadan, 55 ans, est actuellement dans les locaux de la DPJ (direction de la police judicaire) à Paris, où sa garde à vue lui a été signifiée.

Me Yaël Hayat défend l'islamologue genevois avec Me Marc Bonnant. Atteinte par téléphone, elle se dit confiante: «Je ne vais pas commenter sur le fond. Son audition à Paris n'est pas une nouvelle, ni un scoop. Nous étions au courant depuis quelques semaines. Il est Suisse, il n'avait pas d'obligation de se rendre à cette convocation.»

Et la femme de loi de poursuivre: «Cela montre sa volonté de s'expliquer et, en tout cas pas, de se dérober. Je suis contente qu'il puisse enfin être entendu par les instances judiciaires. C'est une bonne chose. Cela fait plus de trois mois que ces deux plaintes ont été déposées. Ce rendez-vous était voulu et attendu. Maintenant, on va voir quelle orientation ça va prendre. On attend.»

48 longues heures d'attente avant une relaxe, ou pas. (Le Matin)