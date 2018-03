Les opposants au plan d'études scolaire alémanique ont connu deux nouveaux échecs cuisants dimanche. Les citoyens de Berne et de Zurich ont refusé à plus de 76% des voix une initiative voulant soumettre le «Lehrplan 21» au parlement avec possibilité de référendum.

A Berne, l'initiative populaire «Pour un débat démocratique - Votons sur les plans d'études» a été rejetée dimanche par 76,7% des voix. La participation s'est élevée à 49,8%.

Le texte demandait que la compétence d'édicter les plans d'études de l'école obligatoire revienne au Grand Conseil, ou au peuple en cas de référendum. En cas de succès, le parlement aurait dû statuer rétrospectivement sur le plan d'études alémanique, le «Lehrplan 21» qui entre en vigueur en août.

Pour les autorités, un tel scénario aurait provoqué une déstabilisation du système éducatif bernois. Elles considèrent qu'un plan d'études doit être défini sur des bases pédagogiques et non pas lors de discussions politiques. Par ailleurs, l'harmonisation de la scolarité obligatoire en aurait pâti.

«L'école obligatoire appartient au peuple»

Les initiants, proches de l'UDC, estimaient que pour des raisons démocratiques, la compétence d'édicter des plans d'études ne devait pas être confiée exclusivement à la Direction de l'instruction publique. Pour eux, l'école obligatoire appartient au peuple. L'initiative ne visait pas le plan d'études romand.

Les Zurichois préfèrent eux aussi, à 76,4% des voix, que les plans d'études continuent d'être élaborés par le Conseil d'éducation. Il s'agit d'un comité spécialisé composé de manière équilibrée au niveau social et de ses compétences. Ses membres sont élus par le Grand Conseil. Le taux de participation s'est élevé à 52,9%.

Au parlement, le texte avait été clairement rejeté, n'obtenant le soutien que de l'UDC et de l'UDF. Le gouvernement l'avait également écarté.

Le peuple reste du côté du «Lehrplan 21»

Jusqu'ici, toutes les initiatives contre le «Lehrplan 21» ont échoué devant le peuple. Des textes similaires à ceux de Berne et Zurich ont déjà été rejetés à Schaffhouse, en Thurgovie et à Bâle-Campagne. A Lucerne, l'initiative avait été déclarée partiellement irrecevable et par la suite retirée.

Des initiatives refusant plus frontalement le «Lehrplan 21» ont aussi échoué dans les cantons de Soleure et d'Argovie. A Schwyz, la démarche a été jugée non valable. Une décision confirmée par le Tribunal fédéral.

Une partie des bourses devient des prêts

Les étudiantes et étudiants argoviens ayant besoin d'une aide financière devront s'endetter pour financer leurs études. Les citoyens ont largement accepté dimanche par 61,1% de transformer une partie des bourses d'études en prêts.

Selon la modification de la loi cantonale sur les bourses d'étude, l'aide financière cantonale d'au maximum 16'000 francs par année doit désormais être prise à hauteur d'un tiers sous forme de crédit sans intérêt, les deux autres tiers restant sous forme de bourse. Le taux de participation s'est élevé à 48,78%.

L'introduction de ce modèle dit de «splitting» était controversée. Le peuple a suivi l'avis de la droite bourgeoise qui y voit un moyen d'économiser 3 millions de francs.

La gauche a en vain fait valoir que, comme le montrent les expériences faites dans d'autres cantons, les jeunes préfèrent prendre un job d'étudiant plutôt que de s'endetter. Cela prolonge leurs études et représente au final un surcoût pour la manne publique. Le modèle de splitting est déjà en vigueur dans les cantons de Berne, Lucerne, Thurgovie et Uri.

L'Argovie a révisé sa loi sur les bourses d'études dans le cadre du concordat sur les bourses qui vise à harmoniser les pratiques dans ce domaine en Suisse. Le modèle de splitting n'entre pas dans ce cadre, mais a été ajouté aux autres points voulus par le concordat, eux incontestés.

Il s'agit par exemple de l'obtention de bourse pour les détenteurs de permis B ou d'un durcissement du règlement pour les personnes changeant de voie d'études. (ats/nxp)