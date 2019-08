Les enfants ont repris l'école lundi dans treize cantons alémaniques. Les romands, eux, peuvent dormir tranquilles encore une, voire deux semaines, alors qu'au Tessin les vacances se poursuivent jusqu'au 1er septembre.

La rentrée scolaire était agendée à ce lundi dans les cantons d'Argovie, Appenzell Rhodes-Intérieures et Extérieures, les deux Bâle, Glaris, Soleure, St-Gall, Schaffhouse, Thurgovie, dans la partie germanophone du canton de Berne ainsi que dans de nombreuses communes des Grisons. A Obwald, seuls les enfants d'Engelberg ont repris le chemin de l'école.

Les petits Suisses du reste de la Suisse alémanique, les Valaisans, les Neuchâtelois, les Jurassiens et les Bernois francophones reprendront les cours la semaine prochaine. La rentrée est fixée au 26 août à Genève et dans le canton de Vaud, au 29 août à Fribourg. Le Tessin fermera la marche le 2 septembre, après deux mois et demi de vacances. (ats/nxp)