Verts et Vert'libéraux devraient nettement progresser lors des élections fédérales de cet automne. Le dernier sondage de Tamedia le montre à nouveau. La vague écologiste atteint aussi l'UDC, dont les électeurs lui demandent davantage d'engagement en faveur du climat.

Si le Conseil national avait été élu le week-end dernier, les Verts obtiendraient 9,9% des voix, soit 2,8 points de pourcentage de plus qu'en automne 2015. Le PVL serait à 6,9% ( 2,3). L'UDC reste en tête avec 28,9% (-0,5).

Electorat UDC divisé

La question climatique divise les partisans de l'UDC: 49% répondent oui ou plutôt oui à la question de savoir si le parti devrait revoir sa position jusqu'ici négative face aux mesures de protection. Presque la même proportion (48%) estime que le parti ne doit pas ou plutôt pas changer d'attitude. Seuls 3% n'ont pas d'avis sur la question.

A l'instar de l'UDC, les autres grands partis perdent des plumes. Le PS obtiendrait 17,6% des voix (-1,2 point), le PLR 15,5% (-0,9) et le PDC 10,3% (-1,3).

Toutes ces fluctuations vers le bas se situent dans la marge d'erreur statistique, précise le sondage. Les gains des Verts et du PVL sont en revanche significatifs. Les partis écologistes ont notamment marqué des points auprès des moins de 34 ans.

Les sondés qui affirment voter Verts ou PVL citent le climat comme principal problème politique à résoudre, avant les coûts de la santé. Mais vu de manière globale, le climat ne figure qu'à la 4e place du baromètre des soucis. Comme dans les sondages précédents, les coûts de la santé et la prévoyance vieillesse sont en tête.

Soucis divers

Les inquiétudes principales varient selon les affinités. Les partisans du PS, du PLR, du PDC et du PBD nomment en premier les coûts de la santé. Au PS, le climat et l'environnement viennent en 2e position. Au PLR, au PDC et au PBD, c'est la prévoyance vieillesse. Pour les adhérents de l'UDC, les deux thèmes principaux demeurent la migration et l'asile.

Le sondage a été réalisé la semaine dernière sur les portails d'information de Tamedia: 19'018 personnes de toute la Suisse y ont participé. La marge d'erreur est de 1,4 point de pourcentage. Il s'agit du 5e sondage sur six prévus avant l'échéance du 20 octobre. (ats/nxp)