Presque toutes les filiales McDonald's de Suisse disposent d'écrans tactiles XXL permettant aux clients de commander à manger sans passer par la caisse. Actuellement, près de 140 des 170 restaurants en sont équipés, écrit mardi 20 Minuten.

Il s'agit là d'une idée innovante et surtout rentable, poursuit le quotidien alémanique. Le CEO de la chaîne de restauration rapide, Steve Easterbrook, a en effet récemment confirmé à CNBC: «Nous constatons que les clients consomment davantage plus ils passent de temps devant l'écran.» Selon lui, la somme moyenne dépensée via les écrans est ainsi légèrement supérieure à celle déboursée en passant par la caisse.

Plus de temps pour commander

Cette information n'étonne pas Christian Fichter, expert en psychologie économique à la Haute école Kalaidos de Zurich. «Avec les écrans, les gens ont davantage de temps pour commander», explique-t-il. Un snack ou deux peuvent ainsi rapidement être ajoutés. A la caisse, en revanche, les clients se sentiraient sous pression en raison des gens qui attendent derrière eux. C'est pourquoi ils se contentent souvent de commander le strict nécessaire, ajoute l'expert. Divers acteurs du milieu pensent que les écrans contribuent à une hausse du chiffre d'affaires de McDonald's allant jusqu'à 6%.

Contacté, McDonald's Suisse explique que les dispositifs électroniques sont appréciés de sa clientèle. L'entreprise ne souhaite en revanche pas dire quelle part du chiffre d'affaires est générée par les écrans. D'ici 2020, toutes les filiales helvétiques devraient cependant être équipées de ces machines. (Le Matin)