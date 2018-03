C’est le printemps. Ne manquent plus que les hirondelles dans le ciel. Et, justement, à Pleigne, on fait tout pour qu’elles soient heureuses de revenir chez nous. On y a même construit tout exprès une tour pour nicher sans se fatiguer. Notre journaliste Vincent Donzé est parti en reportage dans ce village jurassien où tout tourne autour des migrateurs, jusqu’aux armoiries...

A lire aussi:

SCOTT EASTWOOD VEUT PROUVER QU’IL N’EST PAS QUE «LE FILS DE»

Pas facile d’avoir un père aussi mythique que Clint Eastwood. Après la saga «Fast & Furious», le fiston de 32 ans incarne le sauveur de l’humanité d’un péril robot dans «Pacific Rim:Uprising», film qui sort demain dans nos salles. Interview à Hollywood.

PALÉO, EFFICACE MAIS PAS TROP SURPRENANT

Depeche Mode, Gorillaz et Indochine étaient attendus. Jamel Debbouze aussi un peu. Vianney également. Depeche Mode en grosse (et chère) tête d’affiche, voilà en résumé le menu du prochain Paléo. L’analyse de notre spécialiste Laurent Flückiger.

LE RETOUR DU PHARAON

Il y a dix ans, l’Égyptien Essam El-Hadary défendait les buts du FC Sion avec panache. Aujourd’hui âgé de 45 ans, le légendaire gardien, qui évolue en Arabie saoudite, viendra à Zurich défendre un match amical. Car El-Hadary n’est pas près de prendre sa retraite. Cet été, il sera le joueur le plus âgé à disputer une phase finale de Coupe du monde. Retour sur cet infatigable Pharaon.

(Le Matin)