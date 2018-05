OK pour le parking, k.-o. pour le paddock

Un paddock sans chevaux qui sent plus fort que l’écurie: c’est la drôle d’installation proposée à Bienne par un duo d’artistes. L’art contemporain, une fois de plus, suscite la polémique. C’est d’ailleurs son rôle, même si l’artiste n’y est parfois pour rien, comme avec le palmier métallique prévu à la prison de Gorgier (NE), projet déplacé sous prétexte que les détenus ne méritaient pas la dépense.



C’est du pour-cent culturel dont on parle dans le domaine public, celui qui est attribué par un jury lorsqu’un bâtiment est construit, rénové ou transformé. À Bienne, c’est d’un parking souterrain dont il s’agit. Une construction dont le budget a explosé dès que le terrain imbibé de toxiques a été dépollué.



Personne ne s’est opposé à la construction du parking souterrain. On peut ne pas aimer la conduite automobile et reconnaître à ceux qui ont une voiture le droit de parquer. Pourquoi n’en va-t-il pas de même pour le paddock? On peut ne pas apprécier l’art contemporain et reconnaître à ceux qui aiment ces œuvres le droit d’y goûter.

«À quoi ça sert?»



se demanderont les passants devant un enclos sans porte. Réponse des artistes: à susciter la réflexion sur l’utilisation de l’espace public. Une question fondamentale, dont la population n’est pas souvent saisie. Faut-il attribuer tel ou tel terrain aux enfants ou aux démunis? Tel ou tel bâtiment aux enseignes ou aux sprayeurs? Poser la question, c’est y répondre. Faut-il attribuer une esplanade à un artiste, deux citoyens ou le céder à des promoteurs? La réponse vaut le détour par Bienne.