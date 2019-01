L'épidémie de grippe a débuté en Suisse. Au cours de la deuxième semaine de janvier, 144 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 15,5 cas d'affections grippales pour 1000 consultations, indique l'Office fédéral de la santé publique mercredi sur son site.

Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 121 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants, alors que le seuil épidémique est fixé à 68 cas d'affections. L'épidémie est déclarée pour toutes les catégories d'âge, à l'exception des plus de 65 ans, où l'incidence est de 64 cas.

Avec 397 consultations pour 100'000 habitants, les Grisons et le Tessin sont les plus touchés. En Suisse romande, le virus est particulièrement virulent en Valais, dans les cantons de Vaud, de Genève et de Neuchâtel, où l'OFSP relève une incidence de 196 cas. La grippe sévit moins dans les cantons du Jura, de Berne et de Fribourg (71 cas). (ats/nxp)