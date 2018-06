Le service de renseignement de la Confédération a licencié un de ses employés après avoir remarqué qu'il fréquentait régulièrement des sites Internet pornographiques pendant son service, affirme le «SonntagsBlick» qui cite un porte-parole des services secrets helvétiques. Le Ministère public de Berne a été averti et devrait ouvrir des enquêtes préliminaires. L'affaire est d'autant plus explosive, explique le journal, que le SRC recueille des données sensibles et, avec la nouvelle loi sur les services de renseignements, dispose de pouvoirs étendus en matière de surveillance électronique. La visite de sites douteux peut ouvrir la porte aux attaques de pirates informatiques et mettre gravement en danger la sécurité des données. (ats/nxp)