Les fans de l'été ont de quoi se réjouir. Même si les températures ont quelque peu chuté ces derniers jours, le grand froid se fait encore attendre. Et à en croire les prévisions de MeteoNews, il n'est pas près d'envahir la Suisse. Mis à part un peu de brouillard la matinée, les prochains jours s'annoncent principalement beaux et ensoleillés... et cela dans l'ensemble du pays.

Températures douces et agréables

Le mercure est déjà passé au-dessus de la barre des 20 degrés lundi, notamment au Tessin et en Valais. Mais il faudra patienter jusqu'à mercredi et jeudi pour atteindre les valeurs maximales. Cédric Sütterlin, de MeteoNews, confirme: «Par endroits, le mercure grimpera jusqu'à 27 degrés. Les températures resteront douces et agréables durant le week-end prochain.»

(Le Matin)