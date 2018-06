Il est toujours difficile de prédire le temps qu'il fera dans deux mois. Toutefois, les modèles prédisent la persistance d'un anticyclone sur l'Europe, ce qui devrait faire de cet été une période un peu plus chaude que d'habitude. «On attend environ un degré de plus que les normes saisonnières», estime Nicolas Borgognon, météorologue à MeteoNews.

Pas de grosse canicule annoncée, donc, ni de pics de chaleur à classer dans le Livre des records. Mais les Suisses peuvent s'attendre à un ensoleillement généreux et de nombreuses journées où la température montera au-delà de 25 degrés. «Un temps parfait pour aller à la plage», sourit Nicolas Borgognon. Les précipitations, elles, devraient rester faibles, à part sur les reliefs lorsque des orages pourront se former. La sécheresse pourrait donc également se situer légèrement au-delà des normes.

La fiabilité des analyses pour l'été n'étant que de 60%, le météorologue appelle à prendre ces prévisions avec des pincettes. Les modèles évoquant un printemps plutôt frais ont en effet été démentis dès le mois d'avril.

Presque toute l'Europe

Toute l'Europe devrait bénéficier de cet anticyclone, y compris les Îles Britanniques. Sur la côte Atlantique, l'influence de l'océan, encore «anormalement frais» devrait par contre se faire sentir, indique Météo-France. Le nord du continent sera également un peu plus froid et pluvieux, du Danemark à la Scandinavie et jusqu'à l'Islande. (Le Matin)