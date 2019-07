L'ancien directeur de l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) Pierre Keller est décédé, a indiqué dimanche soir le Conseil d'Etat vaudois. Souffrant d'un cancer du foie, le Vaudois natif de Gilly était âgé de 74 ans.

«Le Conseil d'Etat vient d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Pierre Keller, ancien directeur de l'ECAL. Au nom des autorités cantonales, il présente à ses proches et à sa famille ses sincères condoléances», a-t-il écrit sur Twitter. L'information était parue en premier sur le site internet de 24heures.

Pierre Keller était un homme engagé et fidèle en amitié, a commenté dimanche le conseiller d'Etat Pascal Broulis. «Il n'avait pas peur de croiser le verbe. Il défendait des principes, des valeurs avec fougue et énergie», a-t-il relevé. «Il va manquer».

L'art et le vin

«Je lui ai encore parlé au téléphone la semaine dernière», a expliqué, ému, Pascal Broulis à Keystone-ATS. Pierre Keller était actif sur le dossier du pôle muséal. Il était membre du comité de pilotage de Plateforme 10, le site muséal en construction près de la gare de Lausanne.

Pierre Keller a porté de nombreuses casquettes aussi bien artistiques que politiques. Il a d'abord été graphiste, puis professeur de dessin au Collège d'Aigle et au Gymnase du Bugnon, à Lausanne. Il a ensuite fortement contribué au rayonnement de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) durant son mandat à la tête de l'établissement entre 1995 et 2011.

Dans la foulée, Pierre Keller avait pris la présidence de l'Office des vins qu'il a gardée jusqu'en janvier 2019. «Il y a fait du bon boulot», a ajouté Pascal Broulis. «Il a essayé de vendre le vin vaudois au-delà de nos frontières». Pierre Keller avait aussi tâté de la politique. Il avait été Constituant radical et s'était porté candidat pour le Conseil national, se souvient Pascal Broulis. Il n'avait pas été élu.

Collection au Musée Jenisch

Tout au long de sa vie, Pierre Keller avait sillonné plusieurs pays: Italie, Etats-Unis, Pologne. Au gré de ses voyages, il a rencontré d'illustres artistes et avait noué des liens d'amitié avec eux. Le sculpteur Marcello Morandini, l'artiste suisse Jean Tinguely et l'Américain Keith Haring comptent parmi ses amis. Actuellement, et jusqu'au 11 août, le Musée Jenisch de Vevey présente une partie de la collection d'oeuvres du résident de Saint-Saphorin (VD). (ats/nxp)