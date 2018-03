Le printemps depuis mardi

Un manteau neigeux caractérise la fin de l’hiver à Pleigne. Alors que l’équinoxe est associé au 21 mars, le printemps astrologique a démarré, avec un jour d’avance, hier à 17 h 15. C’est le moment où le soleil était à la verticale de l’équateur, mettant dos à dos le jour et la nuit, d’égale durée. Les jours sont désormais plus longs dans l’hémisphère Nord que dans le sud.



Si les saisons ne débutent pas chaque année à heure et jour fixes et que leurs durées varient (93 jours d’été et 89 jours d’hiver dans l’hémisphère Nord), c’est d’abord parce que l’orbite de la terre n’est pas parfaitement circulaire: la distance terre-soleil varie de 147 à 152 millions de kilomètres.



Seconde nuance: notre calendrier ne correspond pas précisément à la durée de la rotation de la terre autour du soleil, 365,2422 jours. Les années bissextiles servent d’ajustement, comme en 2016.