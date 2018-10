Qui?

Martin Candinas a annoncé ce mardi qu’il n’est pas candidat à la succession de Doris Leuthard. Bien, c’est noté. Il ne reste plus qu’à savoir qui est Martin Candinas.

Renaud Michiels

Vendangeons à poil!

Et si, pour mettre un peu d'originalité dans les vendanges, on les pratiquait tout nu? À notre connaissance, personne n'a encore osé se mettre en tenue d'Ève ou d'Adam dans notre pays au moment de la récolte du raisin, pas même dans le Déza(bi)ley. Nos voisins français ont, eux, moins froid aux yeux (et ailleurs). Pour la deuxième année, comme le montre le reportage de France 3 ci-dessous, la Fédération française de naturisme a organisé une vendange à poil dans le Puy-de-Dôme. Et si certains frileux mettent un pull en haut, personne n'a rien en bas, même pas une feuille de vigne, pourtant à portée de main. Gare toutefois aux coups de sécateurs maladroits: qu'ils ne coupent pas la mauvaise grappe. Le vin issu de cette récolte spéciale sera vendu dans un camping naturiste voisin. Ce sera sans doute un grand cul, euh cru, pardon!

Michel Pralong

Vidéo: France 3

Qui?

Oui, bon, Martin Candinas est un conseiller national PDC des Grisons. Qui, après Stefan Engler, a donc décidé qu’il ne se lancera pas dans la course au Conseil fédéral. Reste à savoir qui est Stefan Engler.

Renaud Michiels

Un wagon d'excuses

Il n'y a évidemment pas que les CFF qui connaissent quelques retards et dérangements. Toutes les compagnies ferroviaires du monde sont victimes de tels désagréments, à des degrés toutefois variables. Mais il semble que les chemins de fer britanniques, qui ont notamment connu de gros changements d'horaires cette année, soient particulièrement touchés. Selon le «New York Times», un privé a décidé de créer un site qui compile les excuses publiées par les 25 compagnies britanniques sur Twitter. Quand nous avons consulté Sorryfortheinconvenience (Désolé pour les inconvénients) ce mardi après-midi, le site affichait 420 372 excuses exprimées depuis le début de l'année. Pour les employés des services de communication des chemins de fer, visiblement, s'excuser c'est leur train-train quotidien.

Michel Pralong

Pourquoi?

Oui, bon, Stefan Engler est un conseiller aux États PDC grison. Mais honnêtement, messieurs Candidas et Engler sont peu connus en Suisse romande. Alors faut-il vraiment qu’on nous informe à chaque fois qu’un inconnu décide de ne rien faire?

Renaud Michiels

La passion des cornes s'écorne en Valais

Après les Jeux olympiques, le Valais est-il en train de se dépassionner pour ses combats de reines ? Les mythiques joutes de la Foire du Valais intéressent de moins en moins de monde. Alors que 5000 personnes s'y rendaient un dimanche de foire à Martigny en l'an 2000, ils n'étaient plus que 2500 dimanche dernier. «Le Nouvelliste» donne des pistes d'explication en interrogeant le président du Comité d'organisation: «Le problème principal est le manque de places de parc». Cependant, il doit regretter aussi l'érosion naturelle: «Beaucoup de passionnés de combats de reines sont décédés.» D'où l'on pourrait déduire qu'ils ont libéré des places de parc...

Mais ce n'est pas tout: «Il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, dit un autre, les syndicats d’élevage qui organisent sont de plus en plus petits, mais le problème majeur, c’est le carnet de fête.» En résumé: manque de places de parc, manque de nouveaux passionnés, manque de bénévoles, manque d'argent... Et les cornes ? Elles manquent aussi. Ce dimanche, il en aurait fallu 240 pour les combats, il n'y en avait que 176.

Eric Felley

Petit point stylistique à l’usage des rustres et des malpolis

Une femme de 51 ans est passée devant la justice à Genève pour avoir envoyé des centaines de messages insultants ou menaçants aux personnes qu’elle avait dans le pif. Elle a été jugée totalement irresponsable, relate la «Tribune de Genève». Le Tribunal correctionnel a opté pour un traitement ambulatoire. Saluons en passant une phrase de la plaidoirie du procureur Julien Maillefer: «Elle a perdu son mari, puis son compagnon et sa raison». Joli, non? Cette figure de style consistant à lier un mot ou verbe (perdre) à deux compléments de natures différentes (son mari, la raison) se nomme le zeugma. Le plus mémorable étant le double zeugma de Pierre Desproges: «Après avoir sauté sa belle-sœur et le repas du midi, le Petit Prince reprit enfin ses esprits et une banane»...

Renaud Michiels

Le crochet du droit de l'UDC

L'UDC a lancé son initiative «Le droit suisse au lieu des juges étrangers (dite initiative pour l'autodétermination)». Elle vise à consacrer la primauté du droit constitutionnel suisse sur le droit international. Autrement dit:

