La neige et le froid ont provoqué une hécatombe d'animaux sauvages en Valais. Selon la RTS, 980 cadavres de cerfs, chevreuils ou chamois ont été dénombrés depuis le début de l'année dans le canton. Soit deux fois plus que l'an dernier à la même époque. Et ce bilan devrait encore s'alourdir, une fois que la neige aura fondu.

La plupart des animaux seraient morts d'épuisement, victimes du manque de nourriture. Les skieurs hors-piste et les randonneurs ont aussi leur part de responsabilité. En effet, à leur passage, les bêtes prennent la fuite et s'affaiblissent davantage, jusqu'à la mort parfois.

Du coup, les autorités valaisannes appellent la population à éviter de déranger la faune sauvage en cette période délicate. En outre, la RTS rappelle que l'Office fédéral de l'environnement a mis en place en Valais, aux Grisons et dans l'Oberland bernois, des zones de tranquillité. (nxp)