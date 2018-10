Les mois de septembre et d'octobre ont enfilé une quantité rarissime de journées toutes pareilles les unes aux autres sous la protection de l'anticyclone situé sur l'Atlantique. A Coire, par exemple, le record des journées considérées comme estivales, c'est-à-dire dépassant les 25 degrés, a été battu avec plus de 100 jours à ce jour.

Au point qu'on en oublie que l'hiver n'est plus très loin. D'après les simulations pour la semaine prochaine, il risque bien de neiger avant la fin du mois, soit le week-end prochain, où l'on passera non seulement à l'heure d'hiver, mais également à la météo d'hiver. Dès jeudi, un courant d'air polaire descendra sur la Suisse, en particulier sur les Alpes avec une masse d'air qui devrait apporter les premiers flocons.

Mais il faut rester prudent. Nicolas Borgognon de Météonews confirme que l'on va passer à un temps froid et que le contraste va être très sensible: «La période de douceur anormale va durer jusqu'à lundi. Ensuite il faut s'attendre à de la bise et à une dégradation progressive vers des températures de saison. Mais, entre l'anticyclone situé sur l'Atlantique et la masse d'air froid sur la Scandinavie, il faudra voir comment cette perturbation touchera la Suisse qui est entre les deux. Il pourrait neiger jusqu'à mille mètre environ. Il se peut aussi que la perturbation se décale et qu'il n'y ait rien...»

Ceci dit, les quantités attendues ne s'annoncent pas suffisantes pour mettre un terme à la sécheresse. Mais pour sortir gants et bonnets, oui.

(Le Matin)