Quatorze millions six cent mille francs suisses. C'est le montant du déficit que l'hôpital fribourgeois (HFR) accusait lors de la clôture de l'exercice 2017.

«L'hôpital fribourgeois traverse une période difficile, tant sous l'angle financier que sous l'angle de la gouvernance et du fonctionnement», déplore le Conseil d'Etat en présentant ce lundi son plan de mesures devant les groupes politiques du Grand Conseil.

La gouvernance du HFR doit être professionnalisée. Suivant les recommandations de l'audit rendu public en février, le Conseil d'Etat veut réduire le nombre des membres du Conseil d'administration. Le Grand Conseil n'y enverra plus de représentants, mais «sera impliqué dans la sélection des membres», souligne le communiqué du Conseil d'Etat, qui lui devrait encore y être représenté.

Problèmes de gestion

Le HFR doit également améliorer ses efforts d'efficacité. La durée moyenne des séjours y était de 6,9 jours en 2015, contre 5,6 jours en moyenne suisse. «Plusieurs manquements» ont été identifiés au niveau de la gestion et de la comptabilité, selon le Conseil d'Etat.

L'Inspection des finances a déjà émis quatorze recommandations relatives à la comptabilité et à la facturation du HFR et doit mener un audit supplémentaire sur la qualité et la fiabilité de la comptabilité analytique de l'hôpital d'ici à juin.

Le collège gouvernemental fribourgeois a par ailleurs estimé que la Loi sur le personnel «ne fournit plus le cadre légal adéquat pour la gestion du personnel hospitalier». Il veut fixer un nouveau cadre légal sur la question à travers la création d'une nouvelle loi. L'ensemble de ces mesures seront soumises prochainement au Grand Conseil. (ats/nxp)