L'huile de palme concentre sur elle tous les défauts d'un produit considéré comme «inéquitable». Dans le sud-est asiatique, sa culture est responsable de la déforestation, de l'expropriation manu-militari des terres et d'utilisation d'une main d'oeuvre sous-payée. De plus, les nutritionnistes la considère comme saturée de mauvaise graisse pour la santé.

Au Parlement, il n'y pas que les écologistes qui s'en méfient. A la session du printemps dernier, Jean-Pierre Grin (UDC/VD) a fait un carton avec sa motion visant à supprimer l'huile de palme de l'accord de libre-échange avec la Malaisie. Au grand dam du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann qui négocie un accord de libre-échange avec ce pays. Fait rare, l'UDC et les Verts ont voté ensemble. Le Conseil national l'acceptée par 140 voix à 35.

Palme contre Colza

L'huile de palme a un autre grand défaut, elle menace la production indigène d'huile de colza. Le socialiste Carlo Sommaruga (PS/GE) avait chiffré la situation: «Aujourd'hui le quintal d'huile de palme coûte, en Suisse, 204 francs, dont 122 francs de taxes de douane. Or, le quintal d'huile de colza coûte 248 francs en Suisse. Si on supprime les droits de douane, il y aura une différence de plus de 50 pour cent entre le prix de l'huile de colza suisse et l'huile de palme qui nous vient de Malaisie et d'Indonésie».

Mais la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats a décidé lundi de ne pas soutenir la motion de Jean-Pierre Grin à une courte majorité (4 contre 3). Elle ne juge «pas opportun d’exclure catégoriquement l’huile de palme de tout accord de libre-échange avec la Malaisie». A la place elle propose un motion de commission qui concerne tous les pays, que résume Didier Berberat (PS/NE): «Elle prévoit la possibilité d'exclure l'huile de palme si elle crée des distorsions de concurrence et demande au Conseil fédéral de veiller à ce que la production d'huile de palme respecte les critères des développement durable». Comme par enchantement, on y trouve l'esprit des deux initiatives du 23 septembre pour la souveraineté alimentaire et pour des aliments équitables.

Victoire avant l'heure

Pour les Verts, cette proposition est déjà une victoire avant l'heure: «Le Conseil des Etats fait une proposition qui va dans le sens de Fair Food», se réjouit Lisa Mazzone (Verts/GE). Sa collègue Adèle Thorens (Verts/VD) rappelle qu'il existe un standard international spécifique pour cette huile: «On pourrait conclure avec les importateurs ou les commerces de détail des conventions d'objectif exigeant que l'huile de palme importée réponde dans un délai donné à des critères de durabilité.»

Reste à savoir si la Malaisie ou d'autres pays producteurs accepteront ces conditions posées par la Suisse... Pour Lisa Mazzone: «Il est temps de faire comprendre dans ces accords que la Suisse n'accepte pas tout et que le profit à court terme n'est pas le seul objectif à atteindre.»

En 2016, l'huile de palme importée représentait 15,8% des parts de marché des huiles alimentaires consommées en Suisse, tandis que l'huile de colza indigène faisait 25,5%. L'huile de tournesol également importée est la plus vendue avec 33,7 %, tandis que l'huile d'olive représente 10,5%. (Le Matin)