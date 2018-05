C'est quoi la MIH?

L'hypominéralisation molaires incisives (MIH) désigne une maladie qui se manifeste chez les enfants. Elle touche non seulement leurs dents de lait, mais également leurs dents permanentes. Les personnes souffrant de la MIH ont un émail mou et leurs dents sont poreuses.



Dans les cas les plus graves, une partie de la dent peut se casser...parfois même déjà lorsque celle-ci n'est pas encore totalement sortie de la mâchoire. Les symptômes sont une hypersensibilité au froid, à la chaleur et au toucher.



La MIH se révèle par des taches opaques, blanchâtres à brunâtres, qui touchent sélectivement les premières molaires permanentes et, souvent, les incisives permanentes.