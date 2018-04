L'idée de serrer la vis face aux sans-papiers divise le Parlement. A une voix près, la commission des institutions politiques du National s'oppose à une motion de son homologue de la sécurité sociale. Elle souhaite que le Conseil fédéral tire d'abord un bilan.

La décision d'appeler la Chambre du peuple à repousser la motion n'a été prise que par 12 voix contre 12 et 1 abstention, celle du président de la commission Kurt Fluri (PLR/SO) faisant pencher la balance, ont communiqué jeudi les services du Parlement. Il n'est pas possible, sans investigations plus poussées, d'évaluer les conséquences de ce texte. La majorité craint notamment des répercussions négatives sur les finances des cantons et des communes.

Assurances sociales

La motion de la commission de la sécurité sociale, auquel le Conseil fédéral s'oppose, veut notamment priver les personnes sans statut de séjour régulier du droit à des prestations des assurances sociales, en particulier de l'assurance-maladie et de l'AVS. Les sans-papiers devraient pouvoir s'adresser à un service financé par l'État en cas de maladie.

Le texte réclame aussi des peines plus sévères pour les personnes qui emploient des sans-papiers ou leur louent un logement. L'échange de données entre les organes étatiques devrait être facilité afin que les écoles notamment puissent signaler les enfants concernés aux autorités.

Enfin, la motion veut préciser les critères servant à définir les cas de rigueur en vue de l'octroi d'autorisations de séjour à des familles de sans-papiers bien intégrées en Suisse.

Bilan de Papyrus

La commission des institutions politiques souhaite qu'un examen global soit mené avant de légiférer. Elle souhaite notamment tirer les enseignements de l'opération de régularisation genevoise Papyrus.

Le Conseil fédéral devrait se pencher sur les conséquences d'un éventuel retrait des droits de s'affilier aux assurances sociales et de bénéficier des prestations et sur la pratique actuelle en matière d'échanges d'informations.

Rayon justice, la commission veut en savoir plus sur l'application de sanctions en cas d'infractions concernant par exemple l'emploi ou le logement et connaître le nombre annuel de cas juridiques au cours des cinq dernières années, classés par type d'infraction. Le gouvernement devra aussi tirer un tel bilan chiffré sur les régularisations et présenter des solutions envisageables pour les sans-papiers. (ats/nxp)