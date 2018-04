L'incendie qui s'est déclaré mercredi après-midi dans la forêt au-dessus de Gléresse (BE), entre Bienne et La Neuveville (BE), était sous contrôle jeudi. Une négligence humaine serait à l'origine de ce sinistre qui a nécessité l'engagement d'importants moyens en hommes et en matériel.

Des pompiers et des membres de la protection civile étaient toujours sur la zone sinistrée pour éteindre les foyers qui couvent toujours sous la cendre afin d'éviter une reprise du feu. L'opération s'avère difficile en raison du terrain escarpé au-dessus des vignes et surplombant le lac de Bienne.

Négligence humaine

Selon les premiers éléments, une action humaine serait à l’origine de l’incendie qui a nécessité l'engagement de deux hélicoptères et de plusieurs corps de sapeurs-pompiers. «Des clarifications sont en cours, mais la piste d'une négligence humaine est privilégiée», a précisé Christoph Gnägi, porte-parole à la police cantonale bernoise.

La région de La Neuveville entre Neuchâtel et Bienne est placée en danger d'incendie de forêt de degré 3 sur une échelle de 5 sur le site l'Office fédéral de l'environnement. Cela correspond à un danger marqué. La bise a contribué à propager l'incendie.

Dans le canton de Neuchâtel, les pompiers ont dû intervenir mercredi à Champ du Moulin pour éteindre un feu de forêt. Une zone d'environ 500 m2 a brûlé. Le sinistre a été causé par des promeneurs qui ont fait une grillade le long d'un sentier, a précisé le parquet régional de Neuchâtel. (ats/nxp)