L'énorme incendie qui a ravagé dimanche après-midi les combles d'une rangée d'immeubles à la rue de la Servette à Genève a été maîtrisé au milieu de la nuit de dimanche à lundi. Les dégâts étant importants, la centaine de locataires évacués devront attendre avant de réintégrer leurs logements.

Certains devront patienter quelques jours et d'autres quelques semaines, a déclaré lundi le commandant du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS), Nicolas Schumacher. Des solutions de relogement sont à l'étude. Au total, plus de 80 logements ont dû être évacués.

Menace d'effondrement

Les feux résiduels qui couvaient dans les combles ont été complètement éteints à 02h30. Les pompiers ont également réussi à sécuriser les morceaux de toiture qui menaçaient de s'effondrer. Les opérations de pompage des eaux sont en cours.

La rue de la Servette, fermée depuis dimanche après-midi, a pu rouvrir peu avant 06h00 lundi matin. Les Transports publics genevois circulent normalement. Le feu a démarré pour une raison encore inconnue au numéro 73 et s'est très rapidement propagé jusqu'aux numéros 69 et 75.

Pas de blessés graves

D'énormes flammes ont percé la toiture et envahi les cages d'escaliers. Cet impressionnant incendie n'a pas fait de blessé grave, mais deux personnes ont été emmenées pour des contrôles à l'hôpital. Plus de 200 intervenants, dont 130 pompiers, ont été mobilisés pour ce sinistre. (ATS/Le Matin)