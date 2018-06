Les cours d'informatique seront obligatoires au gymnase d'ici quatre ans. Cette matière existait déjà en tant qu'option complémentaire depuis 2007. Soutenu par les cantons, le Conseil fédéral a révisé mercredi l'ordonnance idoine.

La révision entrera en vigueur le 1er août. L'enseignement de l'informatique sera obligatoire au plus tard à partir de l'année scolaire 2022-2023. Il figurera dans le domaine d'études «mathématiques, informatique et sciences expérimentales (biologie, chimie et physique)» qui verra sa plage horaire augmenter.

Plan d'études adopté

Selon le plan d'études cadre adopté par les cantons en octobre, les élèves doivent acquérir une formation de base comprenant une introduction aux concepts théoriques et pratiques (rudiments de langages de programmation, principaux aspects techniques des réseaux informatiques, communication numérique liée à la sécurité) ainsi qu'une bonne compréhension des implications de la société de l'information.

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a adopté le 21 juin la révision du règlement de reconnaissance de la maturité.

(ats/nxp)