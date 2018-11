L'initiative populaire «fermer les centrales atomiques - assumer nos responsabilités» n'a pas abouti. Le délai de récolte des signatures a expiré, a indiqué mardi la Chancellerie fédérale.

Le comité d'initiative avait jusqu'au 16 novembre 2018 pour récolter les 100'000 paraphes nécessaires. Le texte a perdu de sa pertinence après l'approbation en mai 2017 de la stratégie énergétique 2050, qui interdit la construction de nouvelles centrales nucléaires.

L'initiative voulait interdire la production d'électricité atomique en Suisse. Les centrales de Gösgen et de Leibstadt auraient dû fermer respectivement en 2024 et 2029. Beznau I, Beznau II et Mühleberg auraient tiré la prise un an après l'adoption de l'initiative.

Les membres du comité d'initiative proviennent tous la région zurichoise et ne sont pas actifs sur la scène politique fédérale. En lançant ce texte, ils ont expliqué vouloir prendre en compte la minorité ayant soutenu l'initiative des Verts pour sortir du nucléaire en novembre 2016. Celle-ci avait été rejetée par 54,2% des votants. (ats/nxp)