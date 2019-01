A un petit mois du vote, l'opinion helvétique reste très divisée sur les mesures drastiques proposées par les jeunes Verts pour arrêter le mitage du territoire. Le deuxième sondage Tamedia sur leur initiative montre une population suisse très divisée sur le sujet avec encore un léger avantage pour l'initiative: 52% d'avis favorables contre 46% de défavorables et 2% sans avis. Lors du premier sondage du 28 décembre, le rapport était de 54 % à 44 %.

Les femmes plus sensibles

La Suisse alémanique adhère davantage à l'idée de bloquer les zones à construire défendue par le texte avec 53% d'avis favorables, tandis que la Suisse romande ne le soutient qu'à 46%. Au niveau des partis, les sympathisants du PLR et du PDC refusent largement le texte (68% et 60 %), mais ceux de l'UDC ne sont que 50 %. A gauche, ce sont les Verts qui soutiennent à 85 %, suivis du PS avec 70 %. A noter aussi, que les femmes sont plus soucieuses de maîtriser les zones à bâtir avec 60 % de soutien contre seulement 46 % chez les hommes.

L’argument principal en faveur de l’initiative est le fait que les espaces verts de valeur sont menacés et que la Suisse ne peut pas continuer à bétonner un mètre carré toutes les secondes. Les opposants estiment, eux, que cette initiative est trop rigide et ne tient pas compte des besoins de la population et de l'économie.

(Le Matin)