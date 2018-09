La Confédération ne devrait pas mettre les bouchées doubles pour assurer la qualité des aliments. L'initiative des Verts sera rejetée dimanche par 71% des votants, selon les projections de gfs.bern.

La Suisse romande pourrait se démarquer. Selon des premiers résultats, Genève aurait dit «oui» à 63,3%. Un résultat semblable se profile dans le canton de Vaud. Neuchâtel et le Jura penchent également actuellement vers une acceptation.

Bâle-Ville et Zurich auraient en revanche «non» respectivement par 62% et 58,2%. Les résultats définitifs donnent un rejet à 77,5% à Nidwald, à 71,2% en Argovie et à 67,1% à Glaris.

Le résultat du vote en Suisse romande sur les initiatives sur l'alimentation "devrait représenter une pression extrêmement forte sur le Conseil fédéral", selon @RobertCramer_GE conseiller aux Etats (Verts/GE) #CHvote pic.twitter.com/BaOIggmgH5 — RTSinfo (@RTSinfo) 23 septembre 2018

Inutile

Les arguments des opposants ont fait mouche. Une application rigoriste de l'initiative «pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques» pourrait conduire à une baisse de l'offre, une hausse de prix et une augmentation du tourisme d'achat. Pour plus d'un votant, le jeu n'en valait pas la chandelle.

D'autant plus que le Conseil fédéral a assuré que la législation actuelle suffisait pour agir. Les denrées produites en Suisse sont sûres et de bonne qualité. Le bien-être et la dignité de l'animal sont protégés. Des prescriptions de déclaration et des labels permettent aux consommateurs de s'y retrouver.

Pas besoin donc de mettre en branle un système compliqué et cher pour vérifier les conditions de production à l'étranger. Ni de mettre en danger des accords commerciaux via des mesures concernant les importations.

Sondages en chute

Les Verts ont dû déchanter au fur et à mesure de la campagne. Des soutiens leur avaient été apportés hors de la gauche, entre autres par des paysans exaspérés du libéralisme du ministre de l'agriculture Johann Schneider-Ammann. Les sondages étaient très prometteurs. Avant de chuter vertigineusement.

Une partie citoyens n'en ont pas moins jugé nécessaire de prendre des mesures pour mettre fin aux scandales à répétition (tomates produites dans des conditions inhumaines, viande de cheval dans les lasagnes) et au gaspillage alimentaire. L'agriculture de proximité et la qualité devraient être promues, même s'il faut ouvrir un peu plus le porte-monnaie.

Les deux initiatives alimentaires sont largement refusées, selon la première projection de l'institut gfs.bern pour la SSR:

- non à l'initiative pour la souveraineté alimentaire à 64%

- non à l'initiative pour des aliments équitables à 71%#CHvote — RTSinfolive (@RTSinfolive) 23 septembre 2018

(ats/nxp)