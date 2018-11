L'UDC serait en passe de manquer son pari pour l'autodétermination. L'initiative populaire sur les juges étrangers devrait être rejetée dimanche selon une tendance de l'institut gfs.bern, diffusée par la SSR.

Les premiers résultats confirment la tendance. A Genève, le «non» atteint 75%, selon les résultats provisoires. A Bâle-Ville, il affiche 72%. Les projections donnent 68% de rejet à Zurich.

L'UDC seule en campagne

L'initiative «Le droit suisse au lieu de juges étrangers» ou initiative pour l'autodétermination, voulait consacrer la primauté du droit constitutionnel helvétique sur le droit international. Des réserves auraient néanmoins été inscrites pour les règles impératives telles que l'interdiction de la torture, du génocide ou de l'esclavage.

L'initiative imposait aux autorités d'adapter les traités internationaux contraires à la Constitution et, au besoin, de les dénoncer. Le Tribunal fédéral n'aurait plus été obligé d'appliquer les traités internationaux qui n'ont pas été sujets au référendum.

L'UDC était seule dans la campagne face aux autres partis gouvernementaux, au Conseil fédéral, aux milieux économiques et aux ONG. Les opposants craignaient que le texte ne menace la stabilité et la fiabilité de la Suisse et qu'il ne mette en péril certains traités internationaux protégeant les intérêts helvétiques, les droits des citoyens et les droits de l'homme.

Pour l'UDC, il n'est pas compréhensible qu'une disposition constitutionnelle adoptée par le peuple ne puisse pas être appliquée en raison d'un conflit avec le droit international.

(ats/nxp)