L'initiative du PDC «Pour des primes plus basses» a abouti. La Chancellerie fédérale a validé jeudi 103 761 des 104 510 signatures déposées.

Le texte exige que la Confédération et les cantons prennent des mesures incitatives contraignantes lorsque le coût des soins augmente trop fortement par rapport à l'évolution des salaires. Si la croissance est plus forte que les salaires, la Confédération, les cantons, les assureurs maladie et les fournisseurs de prestations doivent mettre en oeuvre des mesures pour baisser ces coûts.

Le Conseil fédéral avait rejeté le 20 mai tant l'initiative du PDC que celle du PS sur l'allègement des primes. Il a décidé de leur opposer deux contre-projets indirects. (ats/Le Matin)