Maintenir les requérants d'asile chez eux ou non loin de là. Tel est le but de l'initiative populaire qui devra passer le cap des 100'000 signatures d'ici au 8 avril 2021. La Chancellerie fédérale vient d'en approuver formellement le texte, déjà rendu public par ses acteurs le mois dernier.

L'initiative populaire est intitulée «Aide sur place dans le domaine de l'asile», peut-on lire ce mardi dans la Feuille fédérale. Elle veut que les requérants d'asile soient pris en charge le plus proche possible des régions en crise. Des centres d'aide, auxquels la Suisse participera en collaboration avec d'autres pays, doivent y être érigés.

Son texte avait déjà été présenté aux médias à la mi-septembre par le conseiller national Luzi Stamm (UDC/AG) et ses collègues Lukas Reimann (SG), Andrea Geissbühler (BE), Barbara Keller-Inhelder (SG) et Therese Schläpfer (ZH), ainsi que des particuliers. Selon eux, les requérants d'asile ne peuvent choisir ni leur lieu de résidence ni leur pays d'accueil et les fonds réservés au domaine de l'asile doivent être d'abord engagés à l'étranger. (ats/nxp)