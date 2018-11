Les détenteurs de vaches à cornes ne seront pas subventionnés. L'initiative pour la dignité des animaux de rente agricoles" devrait être refusée dimanche par 53% des votants, selon les projections de l'institut gfs.

Selon des premiers résultats provisoires, Genève et Bâle-Ville vont dire oui à respectivement 59,7% et 57%. En revanche , Zurich se dirige vers un non à 55%, selon des projections. Nidwald rejette définitivement l'initiative, alors que Glaris l'accepte du bout des lèvres.

Scrutin serré en Valais

Vaud, Neuchâtel, Fribourg et le Jura se dirigeraient également vers un refus alors que le scrutin pourrait être serré en Valais. Il s'agit pour ces derniers cantons de résultats partiels.

L'initiative visait à adapter le système de subvention pour accorder un soutien financier aux détenteurs de vaches, de taureaux reproducteurs, de chèvres et de boucs reproducteurs tant que les bêtes adultes portent leurs cornes. Cette aide devait s'inscrire dans le cadre des incitations visant le respect de l'environnement et des animaux.

Durant la campagne, les initiants avaient chiffré leurs revendications. Il en coûterait 15 millions de francs par an (au moins 190 francs par vache et 38 francs par chèvre). Le Conseil fédéral a quant à lui évoqué une facture pouvant afficher de 10 à 30 millions, à compenser dans le reste des fonds attribués à l'agriculture.

Les initiants continuent

Le soutien de la gauche, ainsi que de certains milieux agricoles et organisations environnementales, et la liberté de vote laissée par l'Union suisse des paysans n'ont pas suffi. Les initiants, emmenés par le paysan Armin Capaul, un Grison établi dans le Jura bernois, ont échoué comme plusieurs autres initiatives paysannes récemment.

«Notre groupe d'intérêt continuera d'exister et nous discuterons bientôt de ce que nous allons entreprendre», a-t-il déclaré sur les ondes de la SRF. «Par cette décision, le peuple écorne l'animal national et il devra s'en expliquer au monde entier», a-t-il ajouté. Le danger des cornes a pesé plus lourd dans la balance que le respect de la dignité de l'animal et la souffrance que pouvait représenter l'écornage pour le jeune bétail. Les arguments du Conseil fédéral ont fait mouche.

Outre les frais engendrés par l'initiative, le gouvernement avait critiqué une contradiction du texte. Encourager l'élevage d'animaux à cornes pourrait conduire les éleveurs à attacher leur bétail pour réduire le nombre de blessures. Et cela irait alors à l'encontre des efforts faits en faveur de la stabulation libre et des sorties en plein air. (ATS/nxp)