Le canton de Berne a à son tour levé l'interdiction de faire des feux en forêt ou à proximité. Les précipitations plus étendues tombées au cours des derniers jours ont sensiblement réduit le risque d'incendie. Mais la prudence reste de mise.

Le risque d'incendie de forêt reste «marqué» dans tout le canton et atteint même le degré «fort» le long du pied du Jura, région sèche exposée au soleil, annonce jeudi le canton de Berne. Le temps plus frais et plus humide attendu ce week-end aura des répercussions bénéfiques en atténuant la sécheresse. (ats/nxp)