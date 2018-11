Des milliers de fans de foot ont inondé les rues de Berne, fin mai, à l'occasion de la finale de la Coupe de Suisse. Le stade et les différents endroits ayant diffusé le match sur grand écran étaient pleins à craquer. Pour rappel: Young Boys avait finalement perdu 1:2 face au FC Zurich.

Près d'un million de francs

Avant la rencontre, les supporters des deux équipes avaient défilé en ville, escortés par la police. On sait désormais combien cette intervention policière a coûté: 700'000 francs. Ce chiffre a été rendu public par le gouvernement bernois. Si l'on ajoute à cela les frais de nettoyage et de signalisation, on arrive à près d'un million de francs.

Décision le 29 novembre

Interrogé par la «Berner Zeitung», Reto Nause, en charge de la sécurité, explique que le gouvernement a dû demander un crédit supplémentaire pour le budget global de l'inspectorat de police, sur lequel le conseil communal de Berne doit s'exprimer le 29 novembre. Il tient cependant à préciser que personne n'ira puiser dans les caisses de l'Etat, grâce à la participation financière de l'association suisse de football. (Le Matin)