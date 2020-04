Port du masque recommandé par l'OFPS

La campagne de protection contre le nouveau coronavirus se pare de rose. Les nouvelles affiches recommandent le port du masque si la distance sociale ne peut être maintenue. Les règles d'hygiène et de conduite restent valables malgré les assouplissements annnoncés.



Les consignes en matière de distance restent les plus importantes. Dans les situations qui ne permettent pas de les observer, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande désormais le port d'un masque. Une vidéo montre comment le porter et l'éliminer correctement, annonce jeudi l'OFSP.



Malgré l'assouplissement progressif des mesures décidé par le Conseil fédéral, la population est, dans la mesure du possible, appelée à continuer à travailler à la maison. Le but est de réduire les contacts. La population doit également continuer à se laver soigneusement les mains, éviter les poignées de main, tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans son coude.