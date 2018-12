L'opération de solidarité Coeur à coeur s'est terminée vendredi soir. La somme record de plus de 1,5 million de francs a été récoltée après 147 heures d'antenne en direct.

Les trois animateurs Tania Chytil, Jonas Schneiter et Philippe Martin ont été libérés en début de soirée du studio de verre à Lausanne dans lequel ils sont restés enfermés pendant sept jours et six nuits.

Dès cet après-midi, la @RadioTeleSuisse, la @SRF et la @RSIonline lancent 147heures de direct pour améliorer le sort des enfants en détresse de ce pays. Un retweet, un don, une récolte, chacun fera ce qu’il peut pour trouver des millions ????????https://t.co/d4piDkh7uo — Jonas Schneiter ???????? (@Jonas_Schneiter) 15 décembre 2018

Durant cette période, ils ont encouragé la population à se mobiliser contre la maltraitance des enfants en Suisse dans le cadre de cette opération de solidarité de la RTS et de la Chaîne du bonheur.

Un rdv à ne pas manquer! J-5 (bientôt 4) avant d’entrer dans le cube. https://t.co/oVuuE0L1rF — Chytil Tania (@TaniaChytil) 10 décembre 2018

Au final, c'est un chèque de 1'519'224 francs qui a été établi en faveur de cette dernière, détaille un communiqué. Une centaine d'actions ont été organisées que ce soit par des particuliers ou des entreprises. Citons par exemple le montant de 11'400 francs récolté par des enfants de la Sallaz, à Lausanne, à la suite d'un courseton.

La @radio_LFM se mobilise avec @RadioTeleSuisse pour Coeur à Coeur #CoeurRTS et sillonne la Suisse romande en bus pour lever des fonds durant toute l'opération du 15 au 21 décembre: https://t.co/NQIcp9GQbp — Chaîne du Bonheur (@chainedubonheur) 12 décembre 2018

L'an dernier, Coeur à Coeur avait permis de récolter 1,25 million de francs en six jours. En 2016, ce sont 1,23 million qui avaient été réunis en six jours également. (ats/nxp)