Une touriste est décédée samedi en fin d'après-midi sur un bateau de plaisance qui a coulé au large du port de la Belotte, à Vésenaz (GE). L'avarie a apparemment été causée par les violents orages qui ont lieu dans la région, a indiqué en soirée la police cantonale genevoise.

Un homme qui était sur le même bateau, qui tentait de revenir au port durant l'orage, a pu donner l'alerte. Il a réussi à sauter du bateau et à nager jusqu'au port afin de monter sur une autre embarcation et lancer deux fusées de détresse, a précisé une porte-parole de la police.

Trois bateaux de la police et des pompiers sont arrivés sur les lieux. La femme a été retrouvée au fond de l'eau non loin du port par les sauveteurs. Elle a été aussitôt transportée par la Rega à l'hôpital à Genève, où son décès a été constaté, selon la police.

Les secours débordés

Un orage d'une rare intensité a traversé le canton de Genève, samedi en fin d'après-midi. La pluie, mêlée à des grêlons, est tombée en grande quantité. Elle était accompagnée de violentes bourrasques. Elle a ensuite traversé la Suisse romande.

Le Service incendie et secours (SIS) s'avouait débordé, en fin de journée. Les pompiers ont notamment été appelés pour des arbres tombés sur des voitures, des inondations et des sauvetages sur le lac. «Notre centrale d'urgence a été sollicitée pour des inondations et des chutes d'arbres», a fait savoir, de son côté, la porte-parole de la police genevoise Joanna Matta.

«Nous avons reçu des centaines d'appels sur le 118», a fait savoir le commandant du SIS Nicolas Schumacher. Tous les moyens disponibles ont été engagés. L'ensemble des pompiers professionnels a été mobilisé et des pompiers volontaires ont prêté main-forte à leurs collègues.

Le Musée d'art et d'histoire de Genève touché

Les interventions ont concerné principalement des inondations. Caves, cages d'ascenseur, garages ont été noyés sous le déluge. pompiers ont aussi dégagé des arbres déracinés par le vent. Ils sont également intervenus sur le lac.

Le Musée d'art et d'histoire de Genève a indiqué en soirée qu'il sera fermé dimanche, ayant subi des infiltrations d'eau nécessitant des contrôles techniques immédiats visant à la sécurité des œuvres. Aucun objet exposé n'a subi de dommages, précise le musée dans un communiqué.

Suisse romande arrosée

Le front orageux a traversé ensuite l'arc lémanique, les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et de Berne. La ligne de grain a donné sa pleine mesure, avec des précipitations soutenues et des rafales tempétueuses. Celles-ci ont localement dépassé les 110 km/h, selon MétéoSuisse. Elles ont même atteint 122 km/h au sommet du Moléson.

Une vidéo prise à Lutry (VD) juste après les bourrasques les plus violentes.

Dans le canton de Fribourg, une quarantaine d'interventions ont été effectuées, principalement pour des inondations. Aucun blessé n'est à déplorer, selon la police cantonale.

Pour la pluie, c'est la station de Cossonay (VD) qui remporte la palme, avec 23 mm en dix minutes à 17h50. C'est loin du record de Suisse de Lausanne en juin 2018 (44 mm), mais tout de même remarquable, note MétéoSuisse. Les cumuls totaux sont importants, avec autour du bassin lémanique des valeurs de 30 à 50 mm en quelques heures. La grêle a également été au rendez-vous. Les grêlons ont dans l'ensemble été de taille petite à moyenne, avec des diamètres estimés de 2 à 5 cm.

A Frauenfeld (TG), la Mitsommerfest a été annulée en début de soirée en raison des forts vents, par mesure de précaution. «L'évacuation du site de fête s'est déroulée sans accroc», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Des rafales à 80 km/h ont été mesurées sur la région. L'infrastructure du festival a subi des dégâts légers. Des arbres sont tombés à l'extérieur du périmètre de fête.

Une victime en Haute-Savoie (F)

Les violents orages ont également fait un mort samedi en Haute-Savoie. Une touriste allemande de 51 ans est décédée dans un camping à Tanninges, écrasée par un arbre tombé sur son camping-car vers 17 h.

A Romans-sur-Isère (Drôme), la grêle n'est tombée qu'un quart d'heure mais l'épisode a été «d'une violence inouïe, accompagné de vents très forts tourbillonnants», a souligné la mairie dans un communiqué. Des rues de la ville se sont transformées en torrents durant l'épisode. Les grêlons, «de la taille de balles de tennis», ont causé «des dégâts extrêmement importants sur des bâtiments privés et publics sur toute la ville, ainsi que sur le réseau électrique», selon la même source. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché et la préfecture a ouvert une cellule de crise. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dimanche pour la région.

???? À Romans-sur-Isère (26) vers 14h30, l'orage et ses grêlons ont détruit le pare-brise de cet automobiliste ! ? (images Christophe Petrillo) pic.twitter.com/GWMcHeFY07 — Météo Express (@MeteoExpress) 15 juin 2019

Les pompiers sont intervenus à près de 380 reprises dans le département, dont plus de 200 rien qu'à Romans. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées par les grêlons ou des éclats de verre brisé, selon la préfecture. Quatre écoles ont été endommagées - dont deux resteront fermées lundi - et les urgences de l'hôpital ont été évacuées temporairement.

Torrent d'eau et de #grêle dévalant les rues de la commune de Romans sur Isère (département de la #Drôme) après le passage d'un virulent #orage cet après-midi. Vidéo via Instagram >> https://t.co/vG1c88yaWZ pic.twitter.com/eZODaV29hW — Météo Villes (@Meteovilles) 15 juin 2019

Vidéos trouvées sur le site de «L'Express».

Jusqu'à neuf départements avaient été mis en alerte dans la région par Météo-France: l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. «Cet épisode orageux s'est avéré très actif avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent ayant atteint ou dépassé assez fréquemment les 100 km/h dans les départements de la Loire, de l'Isère, de la Haute-Savoie», souligne le service de prévision météo.

120 litres au mètre carré

Une rafale a notamment atteint 111 km/h à Voiron (Isère) et il est tombé plus de 120 litres d'eau au mètre carré en deux heures dans certains secteurs de l'Ardèche, 25 litres en moins d'une demi-heure près de Saint-Étienne. Ces précipitations ont perturbé la circulation sur les autoroutes A72 et A47 ainsi que sur la route nationale 88 dans l'agglomération stéphanoise. La circulation des trains régionaux a été interrompue entre Chambéry et Grenoble et vers les vallées savoyardes.

Dans la Loire, deux personnes ont dû être évacuées de leur voiture bloquée par la montée des eaux, selon les secours. Une maison a été évacuée dans un village de l'Ardèche, au nord de Privas. (ats/AFP/nxp)