Ses mélodies chantées par un choeur amateur ont enchanté de nombreux téléspectateurs suisses, belges et hollandais, dimanche dernier à 11 heures. La messe de Pâques filmée par la RTS à l'église biennoise de Christ-Roi vaut des louanges à l'organiste Diego Rocca: «On m'a appelé du Jura, mais aussi de Belgique. Certains pleuraient...», rapporte le musicien.

Un organiste en marge de la messe pascale en Eurovision de Bienne: portrait du compositeur rocker calabrais Diego Rocca.https://t.co/0gFF6ZZVBH pic.twitter.com/YlucYKNsL5 — RTSreligion (@RTSreligion) 21 avril 2019

Que du bonheur, en somme? «Sur le plan musical, je suis un perpétuel insatisfait. Mais pour des chanteurs amateurs, c'était parfait!», relève Diego Rocca, en rendant hommage au 50 choristes du chœur «Laudate Dominum».

Hallelujah

Chant d'entrée, gloria, psaume, hallelujah: l'organiste a composé 23 minutes de musique originale, à l'exception du credo et du chant de sortie. Seul bémol: la messe de Christ-Roi n'a pas été diffusée sur France 2: après l'incendie survenu le 15 avril à Notre-Dame de Paris, la chaîne française a choisi de placer la messe de l'église Saint-Eustache à Paris pour dans l'émission «Jour du Seigneur».

La messe télévisée a été retransmise en Suisse par la RTS et RSI, en Belgique par la RTBF et VRT et aux Pays-Bas par KRO. La France aurait représenté un grand public, mais Diego Rocca n'a pas pleurniché: «Ce qui m'importait, c'était le live! J'ai totalement oublié les caméras», assure ce surdoué capable de jouer de tous les instruments.

La musique comme religion

Pour l'organiste, la musique liturgique, c'est bien, mais son univers naturel, c'est la musique progressiste. Sa religion, dès l'enfance, c'est la musique, grâce à un oncle qui lui a laissé toucher son clavier à Tiriolo, dans le pied de la botte italienne.

Diego Rocca a quitté la Calabre avec un synthétiseur pour jouer pendant neuf ans dans les dancings et les nightclubs. Un chemin qui l'a conduit à Bienne, à l'âge de 26 ans, où la paroisse du quartier de Mâche cherchait un organiste. C'était il y a 24 ans.

Enterrements et communions

Entre un mariage, deux enterrements et trois communions, Diego Rocca joue à l'église depuis 24 ans. En parallèle, il garde pour lui un catalogue de 130 compositions. Mais porté par l'élan de l'Eurovision, il envisage de monter sur scène après l'été pour «un concert, pas une messe».

«Toute ma vie tourne autour de l'église et j'ai peur d'y rester enfermé», confiait cet amateur de rock progressiste, avant sa prestation de dimanche dernier. La roue tourne: Diego Rocca aura 50 ans mardi prochain.

Son besoin de «s'exprimer ailleurs» ne remet toutefois pas en cause son attachement pour la paroisse qui lui a donné sa chance et pour le chœur «Laudate Dominum» qui le fait vibrer. (Le Matin)