Le procès de l'ouvrier de 36 ans et du transporteur de 53 ans accusés d'avoir dérobé du matériel sur le chantier de l’A16 a débuté lundi à Moutier devant le Tribunal régional Jura bernois - Seeland. Principal chef d’accusation: vol en bande.

Les prévenus sont accusés d’avoir dérobé à Bévilard, Loveresse, Court et à Sorvilier trois pelles mécaniques, une génératrice, des tronçonneuses et divers outils pour les acheminer et les vendre au Portugal, en 2015 et 2016.

Les enquêteurs avaient annoncé le démantèlement de ce trafic le 18 janvier 2017, à l’issue d’une enquête de grande envergure: «L'intervention des policiers portugais avait permis de localiser et séquestrer sans plus tarder les trois pelleteuses, entre temps transportées et revendues dans le pays», précisait alors la police bernoise.

Montant estimé du matériel dérobé: 250’000 francs. C’est grâce à une géolocalisation que la police bernoise a suivi le chemin d’une pelle mécanique. Selon «Le Quotidien Jurassien», qui assiste au procès, celui qui travaillait sur le chantier du secteur Court-Loveresse a tout avoué en disant à ses juges: «Je ne sais pas où j’avais la tête, Une bêtise pareille...».

Les engins, l'ouvrier sans dette et au casier judiciaire vierge les chargeait en fin de journée, après le travail, à l’arrière d’un camion frigorifique appartenant à son complice. Mais le transporteur affirme que l’illégalité de sa démarche lui avait échappé: «Je ne savais pas que ces véhicules avaient été volés». L’audience se poursuit. (Le Matin)