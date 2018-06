La plus importante foire d'art au monde a ouvert ses portes au public jeudi à Bâle. La 49e édition d'Art Basel accueille 290 galeries jusqu'à dimanche. On peut y voir et acheter peintures, dessins, sculptures, installations, photographies et vidéos de 4000 artistes.

La foire a lieu dans une ambiance optimiste, sur fond de reprise du marché de l'art en 2017, selon des experts du milieu. Pour cette année, les signaux sont au vert. «En mars, l'atmosphère était très positive pour l'édition d'Art Basel à Hong-Kong, augurant une poursuite de la bonne dynamique pour le reste de l'année», estime Clare McAndrew, économiste spécialisée.

En Suisse, le marché de l'art a atteint une valeur de 1,2 milliard de dollars l'année dernière. Cela représente une part de 2% sur un total de 63,7 milliards à l'échelle mondiale. Sachant que le marché est concentré à hauteur de 83% sur trois pays - Etats-Unis, Chine et Royaume-Uni -, la place helvétique est significative. www.artbasel.com (ats/nxp)