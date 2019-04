Habitez-vous à côté d’une antenne 5G? Plus de 300 antennes sont déjà installées en Suisse. Elles ne sont pas encore toutes en fonction. Sur le site de l’Office fédéral de la communication, il est possible de visualiser toutes les antennes de téléphonie. On voit celles qui émettent la 5G, mais également la 3G ou la 4G.

Depuis mercredi, les antennes 5G de Swisscom sont en service. Pour le moment, c’est encore sur les fréquences de la 4G+ qu’elles émettent. La mise en service de la 5G est effective sur 102 sites répartis dans 54 localités, dont Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich. Ces dernières semaines, plusieurs cantons ont gelé la construction de nouvelles antennes. C’est le cas des cantons de Vaud, de Genève et du Jura.

(ats/nxp)

