Depuis trois semaines, les Lausannois qui font leurs courses à Évian (F) ou les touristes venus admirer le panorama en voguant sur le Léman font parfois la traversée aux côtés de… skieurs et de snowboarders, prêts à dévaler les pistes de France voisine.

Lancée le 10 janvier et exclusivement dans le Grand-Lausanne, à l’intérieur comme à l’extérieur des bus de l’agglomération ainsi que des rames du LEB (Lausanne-Échallens-Bercher), la campagne publicitaire veut inciter les amateurs de glisse à découvrir les petites stations haut-savoyardes de Thollon-les-Mémises et de Bernex, «à 1 h 15’» du port d’Ouchy. Car après 35 minutes de bateau, l’horaire prévoit une demi-heure de navette pour relier l’une des deux destinations, chacune distante d’une dizaine de kilomètres d’Évian. Le tout à prix cassés: 49 fr. 50, et 32 fr. 10 pour les enfants jusqu’à 13 ans.

Une promotion sans zèle

«Il s’agit d’un partenariat lancé l’an passé en collaboration avec la station de Thollon-les-Mémises, qui a été reconduit et élargi cette année à celle de Bernex», explique Sandra Tiano, membre de la direction de la CGN. Tout en précisant que cette promotion avait été initiée par la Communauté de communes Pays d’Évian – vallée d’Abondance (qui participe aux frais d’exploitation de la compagnie de navigation), et non l’inverse. L’offre n’est en tout cas pas promue activement par la CGN: introuvable dans le volet «croisières et découvertes» de son site Internet, à moins de connaître l’adresse Web de la page dédiée.

Et pour cause: des dents doivent grincer aux services de la promotion économiques valdo-valaisans, les deux cantons étant les plus gros contributeurs financiers de la compagnie, avec Genève. «C’est une concurrence dont on se passerait bien», réagit le responsable marketing des Offices du tourisme du val d’Illiez, de Morgins et de Champéry (61 fr. la journée). «Les Vaudois du Grand-Lausanne constituent une clientèle prioritaire, nous les ciblons également par des publicités.»

Du côté de Villars (VD), son nouveau promoteur, Sergei Aschwanden, fait remarquer qu’à 4 fr. 50 près, le domaine skiable limité à sa liaison avec les Diablerets (125 km de pistes) est deux fois et demie plus grand que les 50 km de Bernex ou de Thollon-les-Mémises. Sauf qu’il faut rajouter les frais de transport jusqu’aux Alpes vaudoises. «C’est sympa, ces petites stations essaient d’avoir dix clients», ironise Éric Balet, administrateur-délégué de Téléverbier (70 fr. la journée pour les 4 Vallées). «Mais gare au mal de mer!» (Le Matin)