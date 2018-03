La Colombienne de 23 ans arrêtée en novembre dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste franco-suisse a été expulsée de Suisse. Selon l'Office fédéral de la police (fedpol), l'extradition a été exécutée mercredi.

La porte-parole de fedpol Cathy Maret a confirmé mercredi soir à l'ats une information en ce sens de l'émission «10vor10» de la télévision alémanique SRF. Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait ouvert une procédure pénale à son encontre à la suite d'une dénonciation du Ministère public du canton de Vaud. Cette procédure est toujours d'actualité.

Fedpol avait déclaré il y a un mois que la Colombienne, mère de deux enfants en bas âge, représentait un danger pour la sécurité intérieure de la Suisse. La défense avait annoncé vouloir faire recours.

La jeune femme a été arrêtée le 7 novembre en Suisse simultanément à plusieurs interpellations en France parmi lesquelles se trouvait son mari, un Suisse de 27 ans. La Colombienne est accusée d'avoir violé la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique et d'avoir soutenu une organisation criminelle.

L'ensemble des suspects, dix hommes et une femme âgés de 18 à 65 ans, participaient à un groupe de discussion de la messagerie cryptée Telegram, prisée des djihadistes. Ils y tenaient des propos inquiétants, selon des sources proches de l'enquête. Ils auraient notamment évoqué des projets d'actions violentes. Mais aucun ne concernait la Suisse, avait alors assuré le MPC.

Voies de droit particulières

Placée en détention préventive pour trois mois, la Colombienne aurait dû être remise en liberté début février. Mais l'Office fédéral de la police a ordonné son expulsion. Contrairement à ce que prétend son avocat, fedpol est tout à fait habilité, à titre préventif, à prendre des mesures administratives parallèlement à la procédure pénale.

Les voies de droit prévues dans le cas présent sont particulières. Comme il s'agit de la sécurité intérieure, elles passent par des instances politiques et non judiciaires. En première instance, le recours doit être adressé au Département fédéral de justice et police et en deuxième instance au Conseil fédéral.

Le mari de la jeune femme est le principal suspect et se trouve toujours en détention préventive en France. (ats/nxp)