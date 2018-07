Trois cent mille francs. C'est le montant versé par la Direction du développement et de la coopération (DDC) à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour venir en aide aux sinistrés du Laos suite à la rupture d'un barrage survenu lundi dernier (voir notre vidéo ci-dessous).

La Croix-Rouge du Laos apporte une aide d'urgence qui inclut la distribution de bâches, nourriture, eau potable, moustiquaires et kits d'hygiène, a indiqué la DDC. Elle réhabilite également des classes d'écoles et des puits endommagés, et fournit une aide financière individuelle.

Lundi dernier, le barrage hydro-électrique en construction Xe-Namnoy s'est effondré, libérant cinq milliards de mètres cubes d'eau. Une zone de plusieurs dizaines de kilomètres de long a été engloutie. Le lent retrait des eaux a bloqué l'accès à certains villages et recouvert la zone d'une boue épaisse.

Les autorités ont évoqué samedi dernier plus de 1100 personnes portées disparues. Le nombre précis de morts et de disparus reste inconnu du fait de la complexité de l'opération de sauvetage dans une zone difficilement accessible et du manque de transparence du pouvoir communiste. (ats/nxp)