Environ 90'000 personnes ont participé à la 13e Fête de la Danse de vendredi à dimanche, soit 10'000 de plus que l'année dernière. La manifestation était placée sous le signe de la «rencontre chorégraphiée, professionnels et amateurs mélangés, corps et âmes confondus».

Le charme a opéré de la rue aux salles de spectacle, se réjouissent les organisateurs dimanche dans un communiqué. Une trentaine de villes et communes ont célébré la danse sous toutes ses formes, proposant notamment 600 cours, 450 spectacles et quelque 40 soirées. «Une 13e édition portée par l'allégresse de l'été qui commence», selon les organisateurs.

