A quelques encablures de l'arène, le Centre de traitement des opérations en cours (TOC) pilote toute la sécurité. Denis Froidevaux, chef de l'Etat-Major cantonal de conduite (EMCC), fait visiter les installations. «On est prêts», dit-il, même s'il avoue que «rien n'a été simple», qu'il faut tout réinventer et que le dispositif de 2019 n'a «rien à voir avec le précédent, en 1999».

Caméras

Les risques ont changé. Les moyens de les prévenir aussi: des barrières jaunes contre les véhicules bélier permettront de protéger les zones à forte densité, comme la place de la gare. Des caméras filmeront un certain nombre de points chauds. Entre 800'000 et 1 million de personnes sont attendues du 18 juillet au 11 août.

Notre grande hantise, ce sont les mouvements de foule. Nous voulons absolument les maîtriser«, explique Denis Froidevaux. «Mais nous respecterons intégralement la loi sur la protection des données», prévient-il. Ces images seront stockées 90 jours, puis effacées.

Flux de visiteurs à gérer

L'EMCC va tester à cette occasion un nouvel outil, mis au point par une start-up zurichoise et renforcé pour la Fête. Ce programme informatique permet de donner une image la plus fiable possible de la densité de personnes dans certaines zones de la ville.

Cet outil est alimenté par trois sources: par des boîtiers qui détectent les signaux des téléphones mobiles des visiteurs, par les images des caméras de surveillance - il y en a 44 dans le périmètre de la Fête - et par les estimations visuelles faites sur le terrain, a expliqué Yves Kohler, chef de projet.

Lorsque la densité de visiteurs dépasse les 80%, il y a un «danger potentiel» et les chiffres passent à l'orange. Il s'agira alors de dévier les flux de spectateurs vers d'autres zones.

Premiers enseignements

Samedi dernier, la première répétition a permis de tirer les premiers enseignements du dispositif sécuritaire mis en place. «Nous avons vu qu'il tenait la route, même si quelques points faibles restent à améliorer», explique Denis Froidevaux. Un test d'évacuation générale est prévu le mardi 16, à l'issue de la deuxième répétition.

Il faut en principe entre 15 et 18 minutes pour vider l'arène de 20'000 places. «Nous allons voir si la mécanique prévue fonctionne, si les visiteurs voient le fléchage et si les indications données sont les bonnes», a relevé Denis Froidevaux.

«Des fouilles aléatoires seront effectuées à l'entrée de l'arène, car il n'est pas possible de fouiller chaque jour 20'000 personnes», a ajouté Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête. Les organisateurs promettent de veiller à la propreté du site, à un bon éclairage nocturne et à proposer suffisamment d'activités aux visiteurs, trois impératifs pour créer «un sentiment de bien-être».

Circulation entravée

La circulation s'annonce difficile en ville de Vevey ces prochaines semaines. Depuis deux heures avant jusqu'à deux heures après le spectacle, le centre risque d'être en grande partie bouclé. Les organisateurs s'attendent à ce que 60% des visiteurs viennent en transport public - il y aura plus de mille trains supplémentaires - , 15% en mobilité douce et 25% en transport individuel motorisé.

Les organisateurs, le canton et la ville collaborent pour assurer sécurité et convivialité aux visiteurs, aux 5'500 acteurs-figurants et à la population veveysanne. «Cela fait plus de deux ans que nous travaillons ensemble», a rappelé la syndique Elina Leimgruber. «C'est un sacré chamboulement pour une ville de 20'000 habitants». (ats/nxp)