La Fête des Vignerons 2019 est l'un des deux hôtes d'honneur de la foire agricole Olma à Saint-Gall, la plus grande du genre en Suisse. Une occasion en or pour la manifestation vaudoise de se présenter au public alémanique.

La foire saint-galloise est «l'un des points phares» du tour de Suisse promotionnel entamé en janvier dernier par la 12e Fête des Vignerons. C'est ce qu'a déclaré jeudi à Keystone-ATS l'abbé-président de la Confrérie des Vignerons, François Margot, rencontré au stand consacré à la fête de Vevey (VD) dans l'une des halles de l'Olma, au premier jour de la manifestation.

«C'est une plateforme de notoriété incomparable en Suisse, tant en matière de nombre de visiteurs que de réputation», a ajouté François Margot. Plus de 400'000 curieux sont attendus à l'Olma jusqu'au 21 octobre. «Or il s'agit d'un public dédié à l'agriculture et donc vraisemblablement intéressé par une fête comme la nôtre», se réjouit l'abbé-président.

Promotion et vente de billets

L'objectif est double: vendre des billets outre-Sarine et faire la promotion de la fête en elle-même et de ses partenaires touristiques et viticoles notamment. Pour cela, de nombreuses informations sur l'événement, des images historiques des précédentes éditions, mais aussi des jeux ont été déployés dans un espace de 500 mètres carrés. Et bien sûr, les visiteurs ont pu déguster des vins de la région.

Les premiers retours sont bons, à en croire François Margot. «Je suis très content, les personnes que j'ai rencontrées étaient conquises!» Jeudi en début d'après-midi, le stand était en tout cas bien fréquenté. Familles, couples et badauds solitaires déambulaient avec intérêt dans le stand et interpellaient les bénévoles.

«Ça n'arrête pas!»

«Ça n'arrête pas!», a témoigné l'un des bénévoles. Il n'était pas immédiatement possible d'acheter des billets jeudi, mais selon une autre bénévole, beaucoup de personnes en ont déjà demandé. «Je n'avais jamais entendu parler de ce spectacle, mais je pense y aller, ça a l'air joli», a confié à Keystone-ATS un visiteur saint-gallois.

L'intérêt des Alémaniques est d'autant plus grand que, pour la première fois, des journées cantonales seront organisées à la Fête des Vignerons. Tous les cantons y participeront en présentant leur culture et leurs produits du terroir.

«C'est un hommage à la Confédération, dit François Margot. Et la Confédération, ce sont les cantons.»

Avant Saint-Gall, la Fête des Vignerons s'est notamment arrêtée à Berne et à Zurich. La prochaine étape aura lieu au Salon Goûts et Terroirs à Bulle (FR). La manifestation proprement dite aura lieu l'été prochain, du 18 juillet au 11 août. Elle ne se tient qu'une fois par génération. (ats/nxp)