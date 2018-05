«Pourquoi si peu de productions utilisent des capotes dans leurs mises en scène? J’imagine que c’est en raison du manque d’esthétisme et de glamour de cet ustensile, sauf dans des volontés spécifiques de le montrer.» Cofondatrice et codirectrice artistique de la Fête du slip, Viviane Morey se déclare consciente de la problématique. Cette année, pour sa 6e édition (du 10 au 13 mai derniers), son festival des sexualités et des genres n’a pas diffusé de films en compétition où les acteurs pornos se protégeaient.

Pourtant, ces dernières années, divers milieux actifs dans la santé tirent la sonnette d’alarme face à la forte progression des maladies sexuellement transmissibles (MST) ainsi qu’à la stagnation des cas de transmission du sida, en Suisse comme en Europe. «Je suis sensible à cela et, si j’étais réalisatrice, j’utiliserais des préservatifs dans mes films, déclare Viviane Morey, également éducatrice sexuelle. Mais nous ne pouvons pas tenir compte de cela comme critère de choix dans les courts-métrages qui seront en compétition. Nous avons déjà montré, lors d’autres éditions, des projets de prévention avec des préservatifs. Et nous avions cette année un partenariat avec une marque de capotes véganes, que nous avons distribuées.»

Le porno, machine à fantasmes

Certains participants aux projections en compétition ont toutefois pu s’étonner du festival de pénétrations et d’éjaculations «nature» à l’écran, dénué de messages de prévention. «À mes yeux, il est important de distinguer la pornographie de l’éducation sexuelle, insiste Viviane Morey. Le porno est une machine à fantasmes, il n’a pas pour mission d’être éducatif dans la prévention.» Elle doute aussi de l’obligation d’utiliser des capotes sur les tournages: «Ce serait une fausse bonne idée car il existe une vraie demande pour du porno sans, et on encouragerait alors des productions sans sécurité et sans tests de dépistage.»

Des tests de dépistage et de la prévention

Les tests réguliers semblent être un des moyens de prévention le plus recommandé, à l’instar de l’Aide suisse contre le sida. Toutefois, l’Office fédéral de la santé encourage toujours dans ses messages l’utilisation du préservatif «de sorte à réduire les risques de transmission». Et recommande d’accompagner de manière volontaire des diffusions pornos par des messages de prévention.

Comme le canton de Vaud soutient financièrement la Fête du slip, nous avons sollicité le médecin cantonal adjoint au sein du Département de la santé. «Comment agir et influencer tout en respectant la liberté d’expression culturelle?» s’interroge Éric Masserey. Il admet que ces performances pornographiques qui excluent le port du préservatif, lors de pénétrations, vont à l’encontre des messages de prévention délivrés par la plupart des milieux médicaux. «Mais le monde est ainsi fait d’incohérences», constate-t-il, fataliste, avant d’exprimer l’idée de prendre langue avec le Département vaudois de la culture, partenaire financier dudit festival (avec la Ville de Lausanne), afin de parler de cette problématique. Quant à Viviane Morey, elle envisage des spots gratuits de prévention mais doute de leur réelle efficacité. (Le Matin)